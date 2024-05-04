Диетолог Соломатина перечислила причины необходимости хранения хлеба в морозилке

По словам диетолога Елены Соломатиной, хранение хлеба в морозилке делает его полезнее. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она уточнила, что подобным образом данный продукт хранится дольше, а гликемический индекс его меняется, то есть при охлаждении крахмал, содержащийся в хлебе, становится резистентным. Таким образом, у человека меньше повышается уровень глюкозы в крови, и жир не откладывается в лишние килограммы.

По мнению эксперта, при таком хранении хлеб становится полезнее, медленнее переваривается и питает микробиоту кишечника.

Она добавила, что можно хранить хлеб в закрытых емкостях из натуральных материалов, но при этом нельзя в пакете или деревянной хлебнице, поскольку в этом случае в продукте быстрее развиваются патогенная микрофлора, бактерии и грибок в связи с повышенной влажностью.