Диетолог Соломатина перечислила признаки опасности употребления квашеной капусты после 50 лет

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, квашенная капуста имеет отличные вкусовые качества, содержит большой объем полезных элементов, тем не менее данный продукт может быть вреден для людей старше 50 лет. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что клетчатка способна привести к метеоризму и вздутию живота у людей, не привыкших потреблять ее в большом объеме.

По мнению эксперта, если человек редко включал в рацион питания квашеную капусту, то меняются микробиом кишечника и соотношение полезных бактерий.

Она уточнила, что именно поэтому людям после 50 лет стоит добавлять капусту в рацион небольшими порциями, размельчать или термически обрабатывать.