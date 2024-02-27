Диетолог Соломатина перечислила признаки опасности употребления квашеной капусты после 50 лет
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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, квашенная капуста имеет отличные вкусовые качества, содержит большой объем полезных элементов, тем не менее данный продукт может быть вреден для людей старше 50 лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что клетчатка способна привести к метеоризму и вздутию живота у людей, не привыкших потреблять ее в большом объеме.
По мнению эксперта, если человек редко включал в рацион питания квашеную капусту, то меняются микробиом кишечника и соотношение полезных бактерий.
Она уточнила, что именно поэтому людям после 50 лет стоит добавлять капусту в рацион небольшими порциями, размельчать или термически обрабатывать.