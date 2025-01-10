Диетолог Соломатина перечислила способы вернуть режим питания после новогодних каникул

Новогодние праздники являются временем вкусной еды, встреч с близкими и беззаботного веселья. Тем не менее после их завершения многие не понимают, как вернуть нормальный режим питания. Диетолог Елена Соломатина рассказала, каким образом вернуться к сбалансированному режиму питания после новогодних праздников. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, нельзя резко устраивать разгрузочные дни и садиться на диеты после новогодних праздников, поскольку это вредно для организма и может привести к еще большему набору веса. Так, пользу принесет плавный выход из углеводной комы, который приближен к праздничному режиму питания, однако по содержанию другой, то есть должен состоять из овощей и супов.

Эксперт добавила, что постпраздничный рацион должен включать в себя большой объем клетчатки и белка, а крупы в свою очередь стоит заменить на овощи и квашеную капусту.

По ее мнению, при любви к сладкому не следует отказывать себе в удовольствии и полностью исключать сахар из рациона. Однако полезным заменителем вредных десертов является безе со стевией. В целом после новогодних праздников ни в коем случае не следует голодать.

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