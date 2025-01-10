Россиянам рассказали про правила детокса после новогодних праздников

Диетолог и эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова рассказала «Газете.Ru» , как помочь организму разгрузиться после сытных новогодних праздников.

Диетолог рекомендует добавить в рацион больше овощей и кисломолочных продуктов, пить больше воды и уменьшить количество красного мяса. Эти четыре правила помогут ЖКТ отдохнуть после загруженных праздничных дней. Однако врач предупредила, что садиться на строгую диету не стоит, так как это наоборот приведет к резкому снижению и далее к набору веса.

«Стоит добавить в рацион кисломолочные продукты, ферментированные (квашеная капуста, йогурт), цельное зерно. Ваша микрофлора скажет вам спасибо. Можно устраивать несколько легких перекусов в течение дня, чтобы не испытывать сильного чувства голода и контролировать размер порции во время основных приемов пищи», – отметила врач.

При следовании такому рациону с большей вероятностью появится дефицит калорий, который поспособствует разгрузке и снижению веса.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала продукты, которые категорически нельзя хранить в холодильнике.