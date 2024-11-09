Диетолог Соломатина перечислила способы восполнить дефицит витамина B1

Ряд продуктов уменьшают уровень тиамина (витамин В1) и магния, важного для его усвоения. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем так важен данный витамин для организма человека и как повысить его уровень. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, тиамин оказывает влияние практически на все метаболические процессы, а также обеспечивает углеводный, жировой и белковый обмен. Фактически данный витамин присутствует везде в организме. Его активно применяют в виде уколов при различных невралгических заболеваниях, радикулитах.

Медик пояснила, что при нехватке витамина B1 человек может столкнуться с запорами: работа кишечника «встает», нарушается передача нервного импульса. Кроме того, при его недостатке нарушается деятельность печени, сердца. В плане нервной системы низкий уровень витамина B1 может проявиться шаткостью походки, рассеянностью, невнимательностью, раздражительностью и повышенной утомляемостью.

По ее мнению, тиамин содержится в мясе, печени, рыбе, овсянке, цельнозерновом хлебе, в неочищенном рисе.

Ранее она перечислила полезные свойства печени трески.