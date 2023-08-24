Диетолог Соломатина пояснила опасность монодиет

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, сбросить вес посредством монодиеты можно, те не менее такого метода может оказаться слишком высокой. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что организм человека должен постоянно получать конкретный объем питательных веществ, а долгий период монодиеты не дает человеку необходимого числа питательных веществ, из-за чего впоследствии ухудшается здоровье.

По мнению специалиста, при нехватке питательных веществ организм начинает добывать их из собственных запасов посредством распада клеток, однако отдельные виды витаминов в организме не накапливаются.