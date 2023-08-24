Диетолог Соломатина пояснила опасность монодиет
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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, сбросить вес посредством монодиеты можно, те не менее такого метода может оказаться слишком высокой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что организм человека должен постоянно получать конкретный объем питательных веществ, а долгий период монодиеты не дает человеку необходимого числа питательных веществ, из-за чего впоследствии ухудшается здоровье.
По мнению специалиста, при нехватке питательных веществ организм начинает добывать их из собственных запасов посредством распада клеток, однако отдельные виды витаминов в организме не накапливаются.