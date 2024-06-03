Диетолог Соломатина пояснила пользу яиц

Яйца богаты питательными веществами, необходимыми для правильного функционирования организма. Тем не менее многие люди считают, что они могут быть вредными для здоровья. Диетолог Елена Соломатина рассказала, в чем заключается польза яиц, как их лучше готовить и какой категории людей следует от них отказаться. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, данный продукт обязательно должен быть в рационе каждого здорового человека, поскольку является весьма полезным продуктом. Так, белок в яйце усваивается в организме почти на 100%. Кроме того, в этом продукте есть все незаменимые аминокислоты, необходимые нашему организму.

Эксперт отметила, что здоровому человеку можно употреблять в пищу одно или два яйца в день, но важно их термически обрабатывать. Наиболее полезными являются яйца, сваренные в мешочке.

По ее мнению, в данном продукте содержится много холестерина, скомпенсированного лецитином, поэтому он не оседает на стенках сосудов. Поэтому при высоком уровне холестерина не следует употреблять в пищу большое количество яиц. Кроме того, не стоит есть яйца тем, у кого диагностированы подагра или камни в почках.