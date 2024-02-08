Диетолог Соломатина пояснила пользу кефира для людей после 50 лет

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, кефир положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, способствует поддержанию иммунной системы и защищает организм от заболеваний, тем не менее его можно употреблять далеко не каждому. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что людям после 50 лет следует включить кефир в постоянный рацион питания, поскольку в данном возрасте начинают сокращаться многие функции организма и им требуется поддержка со стороны.

По мнению эксперта, кисломолочный продукт способствует продлению активной жизни и минимизации числа заболеваний людям в возрасте, помогая бактериям противостоять вредным патогенам.

Она подчеркнула, что «крепкий» кефир не стоит употреблять страдающим гастритами, язвами, колитами.