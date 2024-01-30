Диетолог Соломатина пояснила причины накопления организмом жира

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, сам механизм накопления жира закладывался в человеке веками. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что это является важным условием выживания при ограниченном объеме еды.

По мнению медика, у современного человека нужная среднесуточная норма калорий сократилась в несколько раз.

Она уточнила, что сейчас в большинстве продуктов содержатся вкусовые добавки, передающие мозгу, что это качественная и свежая еда, из-за чего случается «обман» мозга. Кроме того, хронический стресс, в состоянии которого также идет накопление жира.