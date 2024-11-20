Диетолог Соломатина пояснила причины желания детей поменять внешность и фигуру

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, нередко подростки в психологическом плане бывают не до конца сформированы и их отношение к миру и к себе создается посредством окружающих и общественного мнения. Так, дети чаще всего растут в обществе, где навязываются стереотипы красоты и ведутся долгие беседы о внешнем виде, диетах и нездоровом отношении к еде. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что при этом дети не знают правил похудения, из-за чего изучают это в Сети, находя разрозненную и клиповую информацию. Кроме того, каждому ребенку хочется получить быстрый итог, и о последствиях в этом случае никто не думает. Именно это и может привести к расстройствам пищевого поведения.

По мнению медика, неправильное пищевое поведение ухудшает соматическое состояние, приводит к недостатку необходимых компонентов, что особенно критично в подростковом возрасте, когда организм активно развивается.

Ранее она перечислила уменьшающие тревожность и нервное напряжение продукты.