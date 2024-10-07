Диетолог Соломатина перечислила уменьшающие тревожность и нервное напряжение продукты

По словам диетолога Елены Соломатиной, продукты с высоким содержанием белка, омеги-3, витаминов B и D, магния и триптофана помогают справиться с повышенной тревожностью и нервным напряжением. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что вещества, содержащиеся в курице и индейке, в могут снизить тревожность. Кроме того, необходимо употреблять в пищу продукты с высоким содержанием омеги-3, продукты, в которых есть витамин B, - это мясо, печень, цельнозерновой хлеб.

По мнению медика, также нехватка витамина D может привести к развитию не только психических, но и психиатрических заболеваний. В свою очередь магний, содержащийся в зеленых овощах, орехах, семечках и шоколаде, гречке, расслабляет сосудистую стенку и снижает давление.

Она отметила, что стоит употреблять в пищу темные ягоды с целью поддержания нервной системы в нормальном состоянии, зеленый чай может не только тонизировать и способствовать концентрации, но и расслаблять. Кроме того, при повышенной тревожности необходимо включить в рацион томатную пасту или сок, употреблять продукты с триптофаном, который содержится в мясе, молочных продуктах и бананах.

Ранее она определила обязательные для укрепления иммунитета осенью продукты.