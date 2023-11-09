Диетолог Соломатина пояснила вредность цитрусовых для людей после 50 лет

Несмотря на пользу цитрусовых, в конкретных случаях они могут быть существенно вредными для организма. Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему цитрусы вредны для людей после 50 лет. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, пожилым людям прежде всего труднее противостоять аллергическим процессам. Кроме того, сладкие цитрусовые фрукты противопоказаны тем, у кого имеется склонность к сахарному диабету.

Специалист добавила, что в цитрусовых имеется кислота, стимулирующая работу желудка и улучшающая процесс пищеварения, поэтому она может нанести вред тем, у кого имеются болезни ЖКТ.