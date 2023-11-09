Диетолог Соломатина пояснила вредность цитрусовых для людей после 50 лет
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Несмотря на пользу цитрусовых, в конкретных случаях они могут быть существенно вредными для организма. Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему цитрусы вредны для людей после 50 лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее мнению, пожилым людям прежде всего труднее противостоять аллергическим процессам. Кроме того, сладкие цитрусовые фрукты противопоказаны тем, у кого имеется склонность к сахарному диабету.
Специалист добавила, что в цитрусовых имеется кислота, стимулирующая работу желудка и улучшающая процесс пищеварения, поэтому она может нанести вред тем, у кого имеются болезни ЖКТ.