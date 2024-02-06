Диетолог Соломатина развеяла миф об опасности микроволновок

Многие люди нередко задумываются об опасности микроволновых печей. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, внедряясь в пищу, микроволны ее разогревают и снаружи, и изнутри, быстрый прогрев дает возможность сохранить микроэлементы и витамины, которые при варке или жарке мгновенно разрушаются. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что также в микроволновке можно приготовить пищу без воды.

По мнению медика, мифы о производстве СВЧ-печами радиоактивного излучения появились во время популярности голливудских фильмов о конце света. В действительности никакой радиации в микроволновке нет.

Она подчеркнула, что при этом нельзя разогревать пищу в пластмассовой посуде, поскольку в ней содержатся фталаты, которые под воздействием температуры проникают в пищу, тем самым отравляя ее.