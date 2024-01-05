Диетолог Сычева назвала продукты, которые лучше всего сочетаются с горьким шоколадом

По словам врача-диетолога Натальи Сычевой, горький шоколад является полезным лакомством за счет низкого содержания сахара и наличия антиоксидантов в составе, тем не менее отдельным людям следует ограничивать употребление данного продукта. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что прежде всего следует учитывать индивидуальную непереносимость компонентов, содержащихся в горьком шоколаде, также стоит ограничить его потребление тем, у кого временами возникают мигрени или имеется склонность к повышенному давлению и, естественно, тем, у кого диагностирован сахарный диабет II типа или ожирение.

По мнению медика, не следует давать этот продукт детям до пяти лет.

Она отметила, что лучше всего употреблять горький шоколад после салата из сырых овощей или после белковой нежирной пищи.