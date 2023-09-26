Диетолог Сычева определила наименее полезную кашу

Многими диетологами рекомендуется употреблять на завтрак кашу. По словам диетолога Натальи Сычевой, далеко не все крупы, из которых готовят данное блюдо, одинаково полезны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что манная каша является худшим выбором, так как в ней практически отсутствует клетчатка.

По мнению специалиста, в силу низкого объема клетчатки употребление манной каши способствует быстрому росту уровня сахара в крови.