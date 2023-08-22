Диетолог Тихомирова объяснила влияние ожирения на зрение

По словам врача-диетолога Елены Тихомировой, ожирение является довольно серьезным заболеванием, которое способно привести к развитию разных заболеваний и осложнений. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что прежде всего негативное влияние оказывается на сосуды, что в итоге приводит к развитию гипертензии и заболеваниям сердца.

По мнению медика, также в зависимости от генетической предрасположенности возможно и развитие сахарного диабета, нагрузка на суставы приводит к развитию артрозов.

Она добавила, что также возможно увеличение внутриглазного давления и, как последствие, отек. Это неизбежно приводит к ухудшению зрения.