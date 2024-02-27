Диетолог Войт назвала правила употребления оливкового масла в пищу

По словам диетолога Кристины Войт, имеются ограничения и индивидуальная дозировка оливкового масла в питании при наличии камней в желчном пузыре. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что это масло можно добавлять в готовую пищу, тем не менее на нерафинированном масле жарить нельзя.

По мнению эксперта, здоровому человеку либо с наличием маленьких проблем с органами пищеварения разрешено употреблять одну-две столовые ложки оливкового масла в готовых блюдах.

Она отметила, что при этом добавлять его можно в любые блюда.