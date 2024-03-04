Диетолог Волынкина определила мешающие похудеть продукты

По словам диетолога Марии Волынкиной, сахар, выпечка, макароны, колбасы и консервы — это продукты, мешающие человеку сбросить вес. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что употребление сахара способствует выбросу инсулина и увеличению уровня сахара в крови.

По мнению эксперта, продукты с содержанием белой муки, прежде всего выпечка и макароны, не имеют полезных свойств для организма.

Она отметила, что при этом вредными являются фастфуд, кетчуп и майонез. В связи с этим во время диеты следует отказаться от острой, жирной и соленой пищи, в первую очередь от консервов, сосисок, колбас, полуфабрикатов и алкогольных напитков.