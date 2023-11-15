Диетолог Залетова определила простой способ восполнить дефицит витаминов и минералов

По словам врача-диетолога Татьяны Залетовой, человек на фоне недостатка физической активности должен ограничивать число потребляемых калорий, в итоге многие люди начинают просто меньше есть и недополучают многих веществ, необходимых организму. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что для получения необходимого необходимо употреблять в пищу не менее 4,5 Ккал ежесуточно, а в условиях современной гиподинамии это неизбежно приведет к ожирению.

По мнению эксперта, для этого необходимо принимать в пищу обогащенные продукты, где следует обращать внимание на маркировку. Как правило, они имеют маркировку продуктов для лечебного или лечебно-профилактического питания.