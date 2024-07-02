Диетолог Журавлева назвала лучшее средство для очищения крови

В погоне за здоровым образом жизни мы нередко забываем о ключевой жидкости в нашем организме – крови. Она проходит через все ткани, перенося полезные вещества и токсины, кислород и углекислый газ. Однако в ней могут накапливаться холестерин и прочие вредные вещества, поражая сосуды, а затем и органы. Для предотвращения этого следует кровь очищать, но делать это осторожно и не прибегать к радикальным методам. Диетолог Полина Журавлева пояснила, как сделать это в домашних условиях с помощью действенных народных средств. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, имеется ряд весьма эффективных продуктов для очищения крови: свекольный сок, свекольный квас и чесночно-лимонный коктейль.

Эксперт добавила, что пить в чистом вид свекольный сок не стоит, поскольку он может вызвать тошноту, головокружение и головную боль. Его стоит разбавить морковным или яблочным соком и пить в перерывах между приемами пищи. Также можно самостоятельно сделать свекольный квас. Необходимо разрезать очищенную свеклу кусочками, поместить в трехлитровую банку, заполнив одну ее треть, добавить туда ложку сахара, немного черного хлеба и залить это кипяченой холодной водой. Оставить в темном прохладном месте на неделю, периодически снимать пенку.

По ее мнению, полезно для очищения крови пить чесночно-лимонную смесь. Ее нужно съедать по столовой ложке до завтрака, запивая кипяченой водой. Тем не менее перед тем, как воспользоваться этими советами, следует проконсультироваться с врачом.