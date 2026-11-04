Исследователь Дегтерев сообщил о возможной находке останков семьи Усольцевых

В распоряжение исследователя Валентина Дегтерева поступили сведения о том, что в районе исчезновения семьи Усольцевых могут находиться человеческие останки и личные вещи. Об этом он рассказал aif.ru, подчеркнув: информация еще нуждается в проверке, но игнорировать ее нельзя.

По информации издания, Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход в район Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае и не вернулись. Спасатели и волонтеры прочесывали местность, но выяснить, что случилось с семьей, до сих пор не удалось. Уголовное дело расследуется до сих пор.

«Мне сообщили, что в лесу недалеко от Кутурчина найдены человеческие кости и какие-то вещи, тряпки. Я не могу утверждать, что это правда на сто процентов, но склонен доверять этой информации, — заявил Дегтерев. — Ранее мне присылали множество фейковых сообщений, и было очевидно, что это чья-то злая шутка. Здесь же все выглядит правдоподобно. Если хотя бы часть из этого подтвердится, это очень серьезно. Нельзя игнорировать такие сигналы».

По данным издания, основной версией остается несчастный случай. Вместе с тем следствие не отбрасывает и криминальный сценарий. Официальных подтверждений того, что найденные кости и одежда действительно принадлежат Усольцевым, пока нет.

По данным издания, среди прочих версий в Следственном комитете прорабатывается предположение, что семья могла столкнуться с браконьерами, золотодобытчиками или другими людьми, находившимися в тот момент в лесу.

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