Диетолог Журавлева назвала норму потребления сахара в день

В наше время принято все делить на хорошее и плохое, досталось и продуктам. Наиболее часто «демонизируют» именно сахар, который якобы влияет на каждый орган нашего тела. Диетолог Полина Журавлева рассказала, действительно ли это так и следует ли воздерживаться от употребления данного продукта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, в целом бесконтрольное употребление любого продукта может убить.

Эксперт добавила, что в плане сахара многое зависит не от объема его потребления, а и от отказа от этого продукта. Так, в малых дозах он безвреден и обеспечивает организм энергией.

По ее мнению, продукты, которые содержат сахар, в отдельных случаях могут заменить обед или избавить от чувства голода, тем не менее злоупотреблять этим не стоит. Тем более что люди даже не знают, сколько сахара они потреблять в сутки. Норма предусматривает максимум шесть ложек сахара в день, или 30 г.