Диетолог Журавлева назвала полезные свойства чая

Чай, веками любимый многими во всем мире, может принести как пользу, так и потенциальный вред для нашего здоровья. Диетолог Полина Журавлева перечислила ключевые правила выбора чая. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, чай является уникальным напитком с точки зрения своих полезных свойств. Он богат антиоксидантами и обладает дезинфицирующими свойствами. Регулярное употребление чая значительно уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает ряд видов рака и замедляет процессы старения.

Эксперт добавила, что, однако, даже наиболее дорогостоящий чай может быть вреден, потому что многое зависит от хранения и соблюдения правил ферментации. В связи с этим следует обращаться к проверенным производителям чая и не рисковать, потому как проконтролировать ферментацию практически невозможно. Тем не менее определить качественно сферментированный чай можно по запаху, но лишь профессионалам.