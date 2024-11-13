Диетолог Журавлева назвала причины возвращения в моду древнерусской кухни

Исследования показывают, что питание наших предков было не только естественным, а также и разнообразным. В Древней Руси основой рациона служили крупы, овощи, рыба и мясо, орехи и ягоды. Пищу, как правило, готовили на открытом огне, часто тушили или варили, что сохраняло полезные вещества и делало еду легкой для усвоения. Диетолог Полина Журавлева назвала плюсы и минусы питания той эпохи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, ключевым источником энергии были в те времена привычные нам каши — гречневая, ячменная, пшенная, которые богаты сложными углеводами и клетчаткой, что полезно для пищеварения и дает длительное ощущение сытости. Кроме того, люди употребляли много хлеба, однако он был другим: ржаной и грубого помола.

Диетолог уточнила, что вместо сахара древними славянами употреблялись в пищу фрукты и мед. Также популярным блюдом была полезная и сегодня квашеная капуста. Помимо этого, на столах отсутствовали картофель, помидоры, кукуруза, кофе и какао.

По ее мнению, сегодня мода на правильное древнерусское питание возвращается: в продаже есть полба, льняное масло, а также травяные настои и отвары.

Ранее она пояснила связь между психологическими расстройствами и режимом питания.