Диетолог Журавлева назвала способ похудеть посредством яиц и попкорна

Многие люди, желая похудеть изнуряют себя голоданиями, садятся на различные диеты или перестают потреблять в пищу какие-либо продукты в определенный час. Но мало кому известно, что существуют продукты, которые оказывают благоприятное воздействие на обмен веществ, насыщают организм полезными веществами и способствуют усилению жиросжигающих процессов. Диетолог Полина Журавлева назвала эти продукты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, прежде всего это куриное яйцо, но в этом случае не следует добавлять майонез или жарить яичницу. Также это попкорн без добавления масла и сахара.

Эксперт добавила, что весьма полезными и не полнящими продуктами являются кабачки и баклажаны, но только их следует не жарить, а тушить. Баклажаны нормализуют водный баланс в организме, уменьшают уровень холестерина в крови. А кабачки и вовсе могут уменьшать калорийность мясных блюд.

По ее мнению, подходят для рациона худеющих почти все лесные ягоды, прежде всего смородина и клюква, богатые витамином С. При этом мочегонные свойства ягод также уберут отеки и сбавят вес. Также зелень, капусту, сельдерей и цитрусовые хорошо сжигают вес.