Диетолог Журавлева назвала способы правильной поддержки кислотно-щелочного баланса

Кислотно-щелочной баланс является важнейшим показателем здоровья, оказывает влияние на функционирование всех систем организма. Для оптимальной работы биохимических реакций и стабильности различных систем организма следует поддерживать нормальный диапазон pH крови, который составляет от 7,35 до 7,45. В курсах диетологов нередко появляются «советы» о том, как ощелачивать организм, и иногда наоборот. Диетолог Полина Журавлева рассказала, стоит ли им доверять и как соблюдать кислотно-щелочной баланс. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, в первую очередь следует научиться определять, закислен организм или ощелочен. При повышенной кислотности заметно снижается иммунитет, замедляется обмен веществ, кости становятся ломкими, одолевает хроническая усталость, начинаются проблемы с кожей. Кроме того, кислая среда создает благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов, нарушает работу ферментов, нужных для метаболических процессов, вымывает кальций и дает возможность организму накапливать токсины, нарушает защитный барьер кожи, что и приводит к подобным последствиям.

Эксперт добавила, что закисление организма происходит на фоне питания, в котором превалирующее большинство составляет мясо, сладости, пастеризованная молочная продукция и мучные изделия, а также алкогольные напитки, кофе и чай, курение, а также сочетание белков и углеводов.

По ее мнению, для избежания окисления следует ввести в рацион ощелачивающие продукты: листовые овощи, овощи с низким содержанием крахмала, цитрусовые, авокадо и ряд орехов, за исключением арахиса и кешью. Кроме того, необходимо ограничить употребление в пищу сахара, молочных продуктов, мяса и кофеина, полуфабрикатов. Также во время ощелачивания организма нельзя забывать о спортивных нагрузках, поскольку они играют важную роль в поддержании здорового кислотно-щелочного баланса организма.