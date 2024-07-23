Диетолог Журавлева назвала вызывающие зависимость продукты

Если человек стал нередко думать о любимом блюде и желании вернуть его на тарелку снова и снова, то это настоящая зависимость. Ряд продуктов на самом деле способны ее вызывать. По словам диетолога Полины Журавлевой, все зависимости являются определенным воздействием на мозг тех или иных компонентов, содержащихся в продуктах. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она уточнила, что наиболее страшным наркотиком в плане питания является сахар, поскольку вызывает выброс дофамина, отвечающего за удовольствие. Частое употребление сладкого может привести к формированию зависимости, когда человеку хочется все больше и больше сладкого. Кроме того, зависимость вызывает и жир, поскольку он также стимулирует выработку дофамина, что по тем же принципам приводит к зависимости.

По мнению эксперта, зависимость также вызывает и обычная мука, так как простые углеводы в ее составе быстро расщепляются, вызывая скачки уровня сахара в крови и выброс инсулина. Причиной серьезной зависимости становятся и продукты с содержанием кофеина. Всем известно и про зависимость от алкоголя, который действует как депрессант, однако в малых объемах вызывает эйфорию, за что его и любят сотни тысяч людей.

Она подчеркнула, что среди продуктов существуют и так называемые полезные наркотики. Это фрукты, овощи, орехи, тем не менее их злоупотребление также может привести к негативным последствиям.