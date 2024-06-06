Диетолог Журавлева опровергла миф о безоговорочной пользе молока

В последнее время нередко стала появляться информация о том, что польза молочных продуктов весьма переоценена и употреблять в пищу молочные продукты вовсе не так обязательно, как говорили раньше. Диетолог Полина Журавлева пояснила, почему молочные продукты больше не панацея и следует ли убирать их из своего рациона. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, фразу «Пейте дети молоко, будете здоровы» следует забыть, поскольку не надо путать парное молоко из-под коровы, которое совсем в малых дозах можно употреблять, и молочные продукты, которые продаются в магазинах.

Эксперт подчеркнула, что около двух третей населения планеты имеют непереносимость лактозы, которая может вызвать серьезные проблемы с пищеварением, вздутие живота, накопление газов. К тому же природой коровье молоко и молоко иных животных не предусмотрено для употребления людей.

По ее мнению, в настоящее время есть достаточное количество продуктов, содержащих те полезные питательные вещества, что и в молоке, однако они усваиваются намного лучше: растительное молоко, йогурты и сыры на растительной основе, сухофрукты, овощи и зелень.