Диетолог Журавлева опровергла миф о безоговорочной пользе молока
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В последнее время нередко стала появляться информация о том, что польза молочных продуктов весьма переоценена и употреблять в пищу молочные продукты вовсе не так обязательно, как говорили раньше. Диетолог Полина Журавлева пояснила, почему молочные продукты больше не панацея и следует ли убирать их из своего рациона. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По ее словам, фразу «Пейте дети молоко, будете здоровы» следует забыть, поскольку не надо путать парное молоко из-под коровы, которое совсем в малых дозах можно употреблять, и молочные продукты, которые продаются в магазинах.
Эксперт подчеркнула, что около двух третей населения планеты имеют непереносимость лактозы, которая может вызвать серьезные проблемы с пищеварением, вздутие живота, накопление газов. К тому же природой коровье молоко и молоко иных животных не предусмотрено для употребления людей.
По ее мнению, в настоящее время есть достаточное количество продуктов, содержащих те полезные питательные вещества, что и в молоке, однако они усваиваются намного лучше: растительное молоко, йогурты и сыры на растительной основе, сухофрукты, овощи и зелень.