Диетолог Журавлева перечислила чистящие организм продукты

После переедания тяжелой пищей в Новый год и злоупотребления алкоголем большинство людей задумывается о необходимости вывода токсинов из организма. Диетолог Полина Журавлева назвала способы сделать это в домашних условиях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, быстро очищают организм свекла, сельдерей и яблоки, а также репчатый лук.

Эксперт добавила, что большую роль в этом может сыграть капустный сок, лимон, имбирь и морковь в комплексе.

По ее мнению, также важно выпивать нужное количество воды в день.