Диетолог Журавлева перечислила главные правила очистки организма

С нового года многие планируют начать новую жизнь. Переход на новые диеты начинается с очищения организма. Тем не менее это рискованное и опасное мероприятие вызывает большие споры в обществе. Диетолог Полина Журавлева рассказала, как почистить свой организм от шлаков и токсинов без вреда для здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, прежде всего следует обратиться к специалисту для того, чтобы избежать последствий.

Диетолог добавила, что для ощутимых результатов необходимо проводить детоксы постоянно. Иначе это может сыграть во вред.

По ее мнению, очистка организма и обычные разгрузочные дни дают передышку органам пищеварения и укрепляют иммунитет.