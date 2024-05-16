Диетолог Журавлева перечислила ключевые отличия минеральной воды от газированной

Название «Минеральная вода» знакомо многим с детства. В любом продуктовом магазине всегда можно найти большой ассортимент этой целебной воды. Тем не менее за границей такой воды н существует, а газированной является вода с углекислым газом без какой-либо минерализации. Диетолог Полина Журавлева пояснила, почему «минералка» непопулярна на Западе и чем она отличается от «содовой». Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, содовая — это не всегда обычная вода с газами, а в ней нередко содержатся хлорид натрия, цитрат натрия и бикарбонат натрия. Минеральной же водой считается жидкость, добываемая из источников, богатых минералами. Для повышения усвояемости и улучшения вкусовых характеристик воду обогащают газом, при этом он увеличивает срок хранения минеральной воды. Тем не менее ряд видов такой воды не имеет смысла хранить дольше 12 часов, поскольку все полезные вещества могут испариться.

Диетолог добавила, что при этом не следует путать артезианские скважины и минеральные источники.

По ее мнению, нередко настоящую минеральную воду можно отличить от газированной с карбонатами по запаху, и в случае долгого хранения в ней появляется железистый осадок.