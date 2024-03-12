Диетолог Журавлева перечислила медленно убивающие организм продукты

В мире продуктов увеличивается список тех, которые в обилии предлагаются на прилавках супермаркетов, однако могут оказывать разрушительное воздействие на наше здоровье. Диетолог Полина Журавлева пояснила, какие продукты ими являются. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, прежде всего следует навсегда отказаться от любого вида газировки, поскольку, кроме воды, в них нет ничего полезного, а также их употребление невозможно контролировать.

Диетолог добавила, что в список данных продуктов можно занести и белый хлеб, поскольку он повышает уровень инсулина в организме. Кроме того, вред организму также наносят картофель фри, которая насыщена трансжирами и калориями, и консервы, прежде всего тунец, поскольку в нем содержится много ртути.

По ее мнению, следует исключить из рациона колбасу и сосиски, обладающие канцерогенной опасностью, а также маргарин, сладости, полуфабрикаты и алкогольные напитки.