Диетолог Журавлева перечислила медленно убивающие организм продукты
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В мире продуктов увеличивается список тех, которые в обилии предлагаются на прилавках супермаркетов, однако могут оказывать разрушительное воздействие на наше здоровье. Диетолог Полина Журавлева пояснила, какие продукты ими являются. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, прежде всего следует навсегда отказаться от любого вида газировки, поскольку, кроме воды, в них нет ничего полезного, а также их употребление невозможно контролировать.
Диетолог добавила, что в список данных продуктов можно занести и белый хлеб, поскольку он повышает уровень инсулина в организме. Кроме того, вред организму также наносят картофель фри, которая насыщена трансжирами и калориями, и консервы, прежде всего тунец, поскольку в нем содержится много ртути.
По ее мнению, следует исключить из рациона колбасу и сосиски, обладающие канцерогенной опасностью, а также маргарин, сладости, полуфабрикаты и алкогольные напитки.