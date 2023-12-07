Диетолог Журавлева перечислила необходимые продукты для восстановления организма после заболевания

Восстановление после продолжительной болезни является трудоемким процессом, при этом важно чтобы не было вреда. Следует соблюдать правильную диету, употреблять продукты питания, которые будут полезны. Диетолог Полина Журавлева рассказала о том, какие это продукты и каким образом восстанавливаться правильно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, главной целью переболевшего является отсутствие осложнений и воспалений.

Диетолог добавила, что питание должно быть сбалансированным, важно употреблять больше растительной пищи, а также все виды перцев. При этом особенно эффективны черный перец горошком, зеленый чили и болгарский перец, поскольку этот продукт оказывает положительное воздействие на правильное кровообращение, дает тепло организму и вымывает токсины и прочие вредные вещества.

По ее мнению, также важно включить в рацион рыбу, прежде всего красную икру, а также телятину и молочные продукты.