Диетолог Журавлева перечислила опасности мандаринов на новогоднем столе

С приближением Нового года на столах обязательно появляются ароматные и сочные мандарины. Тем не менее эти цитрусовые имеют свои потенциальные опасности и риск для здоровья. Диетолог Полина Журавлева пояснила, какую опасность таят мандарины, и перечислила способы обезопасить себя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, кроме аллергической реакции, эти цитрусовые фрукты могут вызвать вздутие живота и метеоризм. При этом в них высокое содержание сахара и аскорбиновой кислоты.

Специалист добавила, что мандарины не рекомендуется есть при ожирении, заболеваниях почек, язвенных болезнях и повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта.

По ее мнению, также не стоит употреблять в пищу мандарины детям до трех лет.