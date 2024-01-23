Диетолог Журавлева перечислила пять наиболее полезных растительных масел

В современном мире растительные масла занимают важное место в рационе питания. Диетолог Полина Журавлева пояснила пользу растительных масел и выделила наиболее полезные. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, это льняное, тыквенное, рапсовое, кунжутное и оливковое масла.

Эксперт добавила, что также полезны соевое и горчичное, однако их употребление в пищу имеет противопоказания.

По ее мнению, приносит пользу организму и тыквенное масло, поскольку необходимо для нормализации работы ЖКТ и желчевыводящей системы.