Диетолог Журавлева перечислила плюсы и минусы квашеной капусты

О пользе квашеной капусты слагают легенды. Этот продукт издавна известен своими полезными свойствам для пищеварения и общего здоровья. Однако многие считают, что нельзя исключать от употребления квашеной капусты. Диетолог Полина Журавлева пояснила, насколько полезна квашеная капуста следует ли ограничивать ее потребление из-за возможного вреда для здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, квашеная капуста действительно является диетическим продуктом, в ней содержится большое количество витаминов и микроэлементов, а также за счет ферментации, которой подвергается капуста при приготовлении, появляются полезные бактерии, способствующие правильной работе кишечника.

Диетолог добавила, что ее нередко можно употреблять после длительного приема антибиотиков. Квашеная капуста улучшает пищеварение, значительно снижает газообразование и расстройство стула.

По ее мнению, при этом у квашеной капусты существуют и минусы. Так, из-за содержания высокого количества соли людям с высоким давлением, проблемами с почками или прочими заболеваниями, связанными с употреблением соли лучше не увлекаться поеданием квашеной капусты. Кроме того, она повышает уровень кислотности желудочного сока, увеличивает газообразование и может привести к почечной недостаточности. В связи с этим не следует употреблять в пищу данный продукт слишком часто.