Диетолог Журавлева перечислила полезные и вредные специи

Как правило, специи придают многим блюдам вкус. Тем не менее существует мнение о вероятности побочных явлений и негативном влияний их на организм человека. Нутрициолог Полина Журавлева рассказала, какие специи следует употреблять зимой, а от каких лучше вообще отказаться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, отдельные специи могут вызывать привыкание. Тем не менее многие из них полезны для организма, поскольку в их составе имеются антибактериальные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Специалист добавила, что также специи способствуют улучшению пищеварения и улучшению настроения.

По ее мнению, в холодное время года следует употреблять в пищу куркуму, имбирь, орегано, чеснок, все виды перца, корицу.