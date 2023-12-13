Диетолог Журавлева перечислила последствия отказа от употребления в пищу куриных яиц

Многие люди не могут себе даже представить свой ежедневный рацион без куриных яиц. Диетолог Полина Журавлева пояснила, что станет с человеком, если он вдруг откажется от их употребления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, этот продукт способствует ощущению сытости, что позволяет снизить потребление калорий, а также имеет оптимальное сочетание витаминов, микроэлементов и питательных веществ, необходимых для нормального функционирования организма.

Эксперт добавила, что куриное яйцо содержит витамин А, фолиевую кислоту, витамины B5, В12 и В2, фосфор, селен и цинк.

По ее мнению, тем не менее переедание яйцами может быть опасно. Так, это может оказать негативное влияние на работу почек, печени или поджелудочной железы.