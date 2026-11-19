С наступлением холодов работники пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят профилактические рейды во дворах, на остановках и в социальных учреждениях, напоминая жителям правила пожарной безопасности в быту. Активное использование отопительных приборов повышает нагрузку на электросети и риск возгораний, сообщило ведомство.

Начальник территориального управления № 5 Владимир Пискун рекомендовал использовать только исправные заводские обогреватели, заранее проверяя целостность корпуса, вилки и провода. Подключать мощные устройства нужно напрямую в стационарную розетку, избегая удлинителей, переходников и одновременного включения нескольких энергоемких приборов.

Спасатели напоминают, что обогреватель следует ставить на ровную поверхность вдали от штор, мебели и других горючих вещей. На приборах нельзя сушить одежду и обувь, накрывать их тканью, а также оставлять включенными без присмотра на ночь или при уходе из дома.

Семьям с детьми и пожилым людям рекомендуют держать работающие устройства вне досягаемости малышей и установить в комнатах автономные дымовые пожарные извещатели.