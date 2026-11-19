В Кузбассе строительную организацию обязали выплатить вдове рабочего задолженность по зарплате ее умершего супруга — об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

За помощью в надзорное ведомство обратилась жительница Прокопьевска. Проверку по жалобе провела прокуратура Рудничного района Кемерова. Выяснилось, что с мая по август 2025 года ее муж трудился на стройке в Прокопьевском муниципальном округе по заданию компании ООО «КИФА 42». Представители фирмы ставили перед мужчиной задачи, организовывали процесс и принимали результат, но официально оформлять сотрудника не стали и рассчитались с ним не полностью.

Вскоре строитель скончался, так и не получив честно заработанные деньги. На руках у его супруги остались четверо несовершеннолетних детей, для которых любая копейка в такой момент была на вес золота.

После вмешательства прокуратуры и внесенного руководителю фирмы представления компания перечислила семье долг по зарплате в размере ₽28 тыс. Ранее в регионе также удалось восстановить права горняков — при участии трудинспекции шахтерам Кузбасса выплатили ₽200 млн.