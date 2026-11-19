По данным издания, длительный период времени Черниковку в Уфе воспринимали как один из самых неблагополучных районов города. Однако обнародованные данные показывают: по числу происшествий она уже не занимает первое место. Согласно информации авторов публикации, теперь лидируют Сипайлово, Проспект и Центр. Самым же тихим районом оказалась Дема — там инцидентов втрое меньше, чем у лидеров списка.

По информации издания, подписчики с такими выводами соглашаться не торопятся. Часть из них полагает, что суть не в количестве происшествий, а в том, где именно их регистрируют. По мнению этих пользователей, официальная статистика не всегда отражает реальную картину

«В прошлом году мне оружием угрожали на улице. Я тогда ночью после смены, часов в полдвенадцатого, приехал. В собственном дворе чуть не пристрелили. Хотя, может быть, это какая-то пукалка с петардой, я в этом не разбираюсь. Но стреляла она громко, аж уши заложило, и неделю шум в ушах стоял», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что россияне жалуются на шум из‑за GTA 6.