Статистика против ощущений: жители Уфы спорят с данными о самых опасных районах
Статистика происшествий по районам Уфы вызвала спор у местных жителей в Сети
Фото: [Подмосковье сегодня/Роман Малышенко]
Публикация статистики происшествий по районам Уфы вылилась в оживленный спор в Сети, сообщил mkset.ru. На это в четверг, 19 ноября, обратил внимание корреспондент издания.
По данным издания, длительный период времени Черниковку в Уфе воспринимали как один из самых неблагополучных районов города. Однако обнародованные данные показывают: по числу происшествий она уже не занимает первое место. Согласно информации авторов публикации, теперь лидируют Сипайлово, Проспект и Центр. Самым же тихим районом оказалась Дема — там инцидентов втрое меньше, чем у лидеров списка.
По информации издания, подписчики с такими выводами соглашаться не торопятся. Часть из них полагает, что суть не в количестве происшествий, а в том, где именно их регистрируют. По мнению этих пользователей, официальная статистика не всегда отражает реальную картину
«В прошлом году мне оружием угрожали на улице. Я тогда ночью после смены, часов в полдвенадцатого, приехал. В собственном дворе чуть не пристрелили. Хотя, может быть, это какая-то пукалка с петардой, я в этом не разбираюсь. Но стреляла она громко, аж уши заложило, и неделю шум в ушах стоял», — рассказал мужчина.
Ранее сообщалось, что россияне жалуются на шум из‑за GTA 6.