За десять месяцев 2026 года крестьянским (фермерским) хозяйствам Московской области предоставили в аренду свыше 3,3 тыс. га государственной сельхозземли. Всего с начала года аграрии получили около 160 участков, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Ежемесячно фермерам региона выделяют от 200 до 300 га земли на льготных условиях без торгов. Это помогает создавать новые хозяйства, расширять действующие производства и возвращать в оборот неиспользуемые поля.

Переданные в этом году участки расположены в 27 округах Подмосковья, в том числе в Чехове, Щелкове, Подольске, Дмитровском, Домодедове, Павловском Посаде, Раменском.

Государственные и муниципальные земли сельхозназначения сдают фермерам на срок до пяти лет. Через три года работы, если участок используется по целевому назначению, арендатор получает право выкупить его в собственность.

Развитие АПК является ключевым направлением нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии торговых связей с представителями Гомельской области.