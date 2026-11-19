Подмосковный спортсмен (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) Мирослав Чернов выступил в составе команды Green Panda (Россия) и завоевал золотую медаль на Кубке мира по брейкингу, который прошел с 12 по 17 ноября в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в командных соревнованиях 6×6 среди мужчин, в команду также вошли Алексей Булгаков, Иван Прок, Антон Юдин, Даниил Хотьков и Артем Рой. На втором месте оказалась команда Predatorz (Россия), на третьем — команда Outstanding (Россия).

Состязания прошли в рамках Russian Open Breaking Championships во Дворце гимнастики Ирины Винер, в программу вошли всероссийские соревнования по брейкингу во всех возрастных группах, международные соревнования среди команд 6×6 и Кубок мира 1×1, а также контест «Ученик-учитель», Three Styles Concept и финалы в различных дисциплинах.

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