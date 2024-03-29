Диетолог Журавлева перечислила преимущества речной рыбы над морской

Полезная пища последние десятилетия стала настоящим культом для населения всего мира. И все чаще звучат призывы, что употребление в пищу рыбы полезно для здоровья, поскольку в ней содержится множество белков, витаминов и минералов, необходимых для организма. Диетолог Полина Журавлева рассказала, какая именно рыба полезнее – речная или морская и почему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, у людей, живущих в странах, где рыба – основное блюдо, продолжительность жизни выше. Это связано с тем, что в ней весь набор всего жизненно необходимого для человека – кальций, йод, натрий, фосфор, магний, а также витамины А, В1, Д, Е, которые жизненно необходимы человеку.

Эксперт добавила, что мясо речной рыбы гораздо мягче и нежнее, чем морской, в связи с чем нет необходимости подвергать ее длительной термообработке. Кроме того, в такой рыбе сохраняются все биологически активные вещества.

По ее мнению, рыбу также проще готовить, и это прекрасный переходный вариант для тех, кто хочет перестать употреблять в пищу мясо.