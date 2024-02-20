Диетолог Журавлева перечислила способы подготовки организма к весеннему сезону

Весна уже не за горами, несмотря на то что еще везде много снега, ее дыхание уже чувствуется. Диетолог Полина Журавлева рассказала о правилах осуществления перехода от зимнего к весеннему сезону. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, в первую очередь следует обратить внимание на рацион: так, в марте уже можно постепенно убирать из рациона жирные мясные продукты, сало, сливочное масло, сладости и выпечку, а также перестать употреблять в пищу жареное, острое и очень соленое.

Эксперт добавила, что стоит включить в рацион овощные салаты, свежую зелень, а также черемшу, способствующую сжиганию жира.

По ее мнению, также стоит употреблять кефир, выпивать достаточное количество воды, совершать физические нагрузки.