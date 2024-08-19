Диетолог Писарева заявила о способности яблок предотвращать развитие рака

Яблоки являются ценным фруктом для профилактики болезней ЖКТ и онкологии. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

Яблоки богаты содержанием витамина С, А, группы В и различными минералами. Самым полезным в составе фрукта является пектин, помогающий работе ЖКТ. Фрукт спасает от железодефицита, положительно влияет на иммунитет.

«Яблоки также обладают антиоксидантными свойствами, за счет этого их употребление играет роль в профилактике онкологических заболеваний. Недавние исследования подтвердили, что этот фрукт может предотвратить рак пищевода, легких, молочной железы, толстой кишки, простаты», — добавила Писарева.

Кроме того, яблоки способны снизить уровень холестерина в крови. Высокий показатель является распространенной проблемой современности из-за обилия самых разных продуктов.

Отметим, что яблоки лишь служат дополнительным полезным продуктом в рационе, однако не способны лечить. При подозрительных симптомах нужно вовремя обращаться к специалисту, а также в целом чаще обследоваться в больницах.

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