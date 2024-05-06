Диетолог Журавлева пояснила, почему супы являются бесполезной пищей

Считается, что после 30 лет человек всегда ищет возможность съесть суп. Многих с детства приучали есть супы, поскольку они полезны. Однако это не так. Диетолог Полина Журавлева развеяла мифы о супе и пояснила, что будет с организмом, если мы навсегда откажемся от супов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, если человек перестанет употреблять в пищу суп, с ним ничего не случится, а в некоторых случаях даже он станет себя лучше чувствовать, поскольку далеко не все супы полезны. Более того, нередко первые блюда являются бесполезными, а в случае переваривания овощей и жирного бульона суп и вовсе становится вредным.

Диетолог добавила, что организму требуются цельные продукты: цельный белок, углеводы, жиры и клетчатка. Поэтому следует ввести в свой рацион мясо, в котором значительный объем белка, клетчатку из овощей и фруктов и воду.

По ее мнению, суп является всего лишь состоянием еды, как вода — жидкая, газообразная и т.д. Таким образом, польза супа весьма преувеличена.