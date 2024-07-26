Диетолог Журавлева пояснила пользу горячего чая в жаркую погоду

Жара и напитки со льдом являются неразлучными спутниками. Однако в странах Средней Азии и Африки утоление жажды горячим чаем является абсолютно нормальным явлением. Диетолог Полина Журавлева пояснила мифы относительно употребления горячего чая в жаркую погоду. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, лучшим «утолителем» жажды является простая или минеральная вода комнатной температуры. Однако горячий чай намного полезнее и служит практически лекарственным средством в жаркие дни. Так, благодаря ему в организме человека расширяются сосуды и возрастает теплоотдача, то есть тело потеет и охлаждается.

Эксперт добавила, что горячий напиток при попадании в организм и действии на вкусовые рецепторы дает мозгу сигнал о том, что телу необходимо интенсивнее самоохлаждаться. Он запускает механизм для усиленного охлаждения, и человек начинает ощущать прохладу.

По ее мнению, в жаркий день следует выпивать не менее трех кружек горячего чая без добавления сахара и молока.