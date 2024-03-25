Диетолог Журавлева пояснила суть быстрого и медленного метаболизма

Метаболизм является главным процессом в организме, который определяет, как быстро мы сжигаем калории, получаем энергию и контролируем вес. Отдельные люди могут есть много и не толстеть, в то время как другие даже с малым объемом пищи набирают лишние килограммы. Диетолог Полина Журавлева рассказала, почему у одних людей метаболизм работает быстрее, у других медленнее, и каким образом можно эффективно управлять этим процессом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, это связано с таким значением, как базовый уровень метаболизма, то есть объем энергии, необходимый организму для поддержания своих ключевых функций. Это значение зависит от генетики.

Эксперт добавила, что отдельным людям генетически повезло и они имеют быстрый метаболизм и нередко их за это ненавидят те, кто набирает вес от одной конфеты.

По ее мнению, также многое зависит от размера тела и активной клеточной массы. Кроме того, у женщин оказывает влияние на массу тела. Таким образом, набор веса у людей происходит из-за того, что они потребляют больше калорий, чем тратят, а необходим баланс.