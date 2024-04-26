Диетолог Журавлева пояснила влияние психосоматики на питание человека

Многие врачи сегодня говорят о важности психосоматики, о том, как ты будешь думать, так все и будет, это также относится и к пище. Диетолог Полина Журавлева пояснила, почему не стоит использовать слово «диета» и как работает психосоматика в области питания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, при желании каким-либо образом ограничить себя в пище, стоит понимать, как это работает. В первую очередь следует знать, из чего состоит тот или иной продукт, какую пользу, вред и в какой мере его компоненты могут наносить. В противном случае диета может стать самоубийством.

Эксперт подчеркнула, что выбор того или иного метода питания должен быть осознанным, ответственным, а не подконтрольным кому-то другому, поскольку без знания и понимания этого можно себе лишь навредить.